فيديو رائع.. شاهد ما طلبته حمامة من هذا الرجل في يوم حار

كشف هذا الفيديو الرائع عن مفاجأة سارة حصل عليها رجل كان يغسل شاحنته الصغيرة، عندما اقتربت منه حمامة وطلبت منه الشراب.
وحسب موقع "إنسباير مور" للأخبار الطريفة، تحتاج جميع الكائنات الحية إلى الماء للبقاء على قيد الحياة، ففي ذلك اليوم الحار، جاءت الحمامة إلى الرجل، وجلست على غطاء الشاحنة، وتحركت نحو نهاية خرطوم الماء؛ كأنما تطلب القليل من الماء لتروي عطشها.
وفي الفيديو الذي نُشِر على موقع التواصل الاجتماعي "X"، رفع الرجل خرطوم الماء إلى أعلى قليلًا؛ بينما وضع الطائر منقاره ليشرب الماء، وأغرق رأسه بالكامل تحت المياه المتدفقة؛ سعيًا إلى "دش" سريع يخفف الحر.
ويضيف الموقع، تَصَرّف الرجل بشكل رائع لا يصدق، حين تحرك ببطء شديد حتى لا يزعج الحمامة، فقام في البداية بتقديم الشراب، ثم انحنت الحمامة، وقام الرجل بتمرير الماء على ظهرها بلطف.
وبعد الدش القصير، وضع الرجل الخرطوم جانبًا، ومضت الحمامة تروي عطشها بالمزيد من الماء.
ويعلق "هاكان كابوكو" ناشر الفيديو: "أسهل ما يمكن أن يفعله شخص طيب هو إعطاء الماء لجميع الأحياء؛ لأنه أمر حيوي".