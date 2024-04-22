فيديو رائع.. شاهد ما طلبته حمامة من هذا الرجل في يوم حار

وحسب موقع "إنسباير مور" للأخبار الطريفة، تحتاج جميع الكائنات الحية إلى الماء للبقاء على قيد الحياة، ففي ذلك اليوم الحار، جاءت الحمامة إلى الرجل، وجلست على غطاء الشاحنة، وتحركت نحو نهاية خرطوم الماء؛ كأنما تطلب القليل من الماء لتروي عطشها.