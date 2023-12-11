فيديو.. الأب الغاضب يعنّف الأم وحديث طفلته الرائع معه يذهل كل مَن شاهده

واثار فيديو "يوان" إعجاب وذهول الكثيرين، بسبب شجاعتها وطريقتها المهذبة في الحديث، وتذكر بعضهم خوفه من الحديث مع الأب في مواقف مشابهة، وكتب أحد الأشخاص معلقاً: "حكيمة تتجاوز كلماتها سنوات عمرها"، بينما علّق آخر: "رغم أنها مجرد طفلة، لكنها ناضجة جداً، وحقيقة فهم مشاعرها والتعبير عنها بهذه الطريقة أمرٌ لا يُصدق".