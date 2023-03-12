فيديو غريب.. شاهد ما فعله عريس هندي بحفل زفافه ودفع العروس لإلغاء الزواج

وفي أحد هذه الفيديوهات، ظهر العريس "هالوي" وهو جالس على الأرض في أثناء أداء طقوس الزفاف، ولم يستطع حتى تلاوة الكلمات عندما حاول القائم بالطقوس أن يلقنه إياها، وبعدها فقد العريس وعيه تماماً وانتهى به الأمر نائماً على الأرض لا يدري بما يحدث.