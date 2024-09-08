لأول مرة في الكويت.. تعيين 4 سيدات مديرات في النيابة العامة

في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ النيابة العامة بالكويت، أصدر النائبُ العام الكويتي، صباح اليوم الأحد، قرارًا بإلحاق 4 سيدات كويتيات ضمن تشكيل إدارات النيابات العامة.