جلس في المكان الخطأ.. شاهد ما فعلته جماهير نيوكاسل بمشجع لأرسنال

وسيطر نيوكاسل، الذي كان يتطلع لتعزيز موقعه في المركز الثالث وقطع خطوة كبيرة نحو إنهاء الموسم في المربع الذهبي والتأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، في بداية المباراة على اللعب؛ لكن أوديغارد منح التقدم للفريق الزائر بعد مرور 14 دقيقة من البداية.