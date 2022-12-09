أيرلندا تعتزم إعادة مومياء وقطع أثرية أخرى إلى مصر

رُفات بشرية محنطة (مومياء) وتابوت من بين قطع أثرية تقول جامعة أيرلندية إنها تخطط لإعادتها إلى مصر.
وجميع القطع الأثرية التي ستُعيدها كلية كورك الجامعة (UCC)، تعود إلى الفترة الممتدة ما بين 975 قبل الميلاد و100 ميلادي.
ويُعتقد أن المومياء تعود لرجل بالغ، كما يشير نقشٌ على التابوت الخشبي، الذي تمّ التبرع به للكلية عام 1928، إلى أنه يخص رجلاً يُدعى هور.
وقالت كلية كورك إنها تخطط لإعادة القطع في عام 2023.
وتشمل القطع أيضاً مجموعة من أربعة أوان كانوبية، وهي حاويات استخدمها المصريون القدماء لحفظ الأحشاء أثناء التحنيط، وأغطية جنائزية للرأس والجسد تُعرف باسم "الكارتوناج".