زلزال شديد يهز المكسيك ويرعب سكان العاصمة.. وتحذيرات من موجات تسونامي

ومن جهة أخرى، قالت كلوديا شينباوم رئيسة، بلدية مكسيكو سيتي، إنه لم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار في العاصمة بعد الزلزال الذي جاء في اليوم نفسه الذي تعرضت فيه البلاد لزلزالين كبيرين في 1985 و2017.