"المدير الباكي".. طرد اثنين من موظفيه.. فلماذا نشر صورته وهو يبكي؟

تعرض مدير وكالة تسويق "Hyper Social" الأمريكية، برادن والاك، للانتقاد بشكل واسع، بعدما كتب منشوراً مليئاً بالإحساس بالذنب يوم الثلاثاء حول تسريح اثنين من موظفيه، وأرفق مع المنشور صورة "سيلفي" بعينين دمعتين، ووصف نفسه بـ"الرئيس التنفيذي الباكي".
وحسب وكالة "بلومبيرج"، حصلت مشاركة والاك الأصلية على أكثر من 30 ألف إعجاب و5 آلاف تعليق. وكتب في المنشور، أنه يحب جميع موظفيه بالوكالة ومقرها ولاية أوهايو، وأقر كيف أدت قراراته إلى فصل اثنين من العمل، وقال إنه كان "أصعب شيء" اضطر إلى القيام به على الإطلاق.
وكتب والاك، البالغ من العمر 32 عاماً: "في يوم كهذا، كنت أتمنى لو أني صاحب عمل لا يهمه سوى المال فقط ولم أهتم بمن يؤذيه في مساره العملي. لكنني لست كذلك".
وانتقدت التعليقات مشاركة والاك ووصفتها بأنها حيلة في العلاقات العامة قائلة إنه طرد الموظفين وبعدها راح يبحث عن التعاطف معه.
ونقلت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية عن أحد المعلقين قوله: "طردتهم ونشرت صورتك وأنت تدمع.. إنها من أجل الترند"، بينما قالت معلقة: "هذه الصورة تصيبني بالجنون، إذا كنت تبكي فلماذا طردتهم.. وماذا عن مشاعر المطرودين الذين يبكون بحق على رواتبهم وحياة أسرهم".
وفي المقابل، أعرب البعض عن دعمه لخطوة نشر الصورة، رافضين إلقاء اللوم عليه فيما يتم طرد الموظفين من أعمالهم كل يوم.
وفي محاولة لتهدئة النقاش، كتب والاك منشور متابعة يوم الأربعاء، مؤكدا أنه يسعى إلى مساعدة الأشخاص المحتاجين إلى وظيفة.
وتركز شركة"Hyper Social" على التسويق والتواصل مع عملائها عبر تطبيق "لينكد إن"، والشركة صغيرة ولديها 15 موظفاً فقط، فلا يمكن وصف قراراتها بتسريح العمال.