"المدير الباكي".. طرد اثنين من موظفيه.. فلماذا نشر صورته وهو يبكي؟

وحسب وكالة "بلومبيرج"، حصلت مشاركة والاك الأصلية على أكثر من 30 ألف إعجاب و5 آلاف تعليق. وكتب في المنشور، أنه يحب جميع موظفيه بالوكالة ومقرها ولاية أوهايو، وأقر كيف أدت قراراته إلى فصل اثنين من العمل، وقال إنه كان "أصعب شيء" اضطر إلى القيام به على الإطلاق.