كيف علقت شركات التكنولوجيا والمليارديرات على محاولة اغتيال ترامب؟

وعبر ساندرا بيتشاي من جوجل، وساتيا ناديلا من مايكروسوفت، ومارك زوكربيرج من ميتا، عن مشاعر مماثلة، حيث أكدوا جميعًا على الطبيعة غير المحتملة للعنف السياسي.