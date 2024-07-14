كيف علقت شركات التكنولوجيا والمليارديرات على محاولة اغتيال ترامب؟

لم يقف وقع محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على الجانب السياسي فحسب، بل كان لها تأثير على "وادي السليكون" الوسط التكنولوجي الأمريكي والعالمي.
وأثارت المحاولة ردود أفعال عديد من كبار شركات التكنولوجيا ومليارديرات "وادي السيلكون"، والتي رصدها موقع "بزنس إنسايدر".
وندد كل من رؤساء أبل وجوجل ومايكروسوفت وآخرون بمحاولة الاغتيال، وعبروا عن دعمهم لتعافي ترامب.
وقال رئيس أبل: "أصلي من أجل الشفاء العاجل للرئيس ترامب، أفكاري معه ومع الضحايا الآخرين وعائلة ترامب، وأدين بشدة هذا العنف".
وعبر ساندرا بيتشاي من جوجل، وساتيا ناديلا من مايكروسوفت، ومارك زوكربيرج من ميتا، عن مشاعر مماثلة، حيث أكدوا جميعًا على الطبيعة غير المحتملة للعنف السياسي.
وقال بيتشاي: "صدمت من إطلاق النار اليوم والخسائر في الأرواح. العنف السياسي لا يطاق وعلينا جميعًا أن نتحد لمعارضته بقوة".
وذكر ناديلا: "ببساطة لا يوجد مكان لأي نوع من العنف في مجتمعنا، أرسل أطيب تمنياتي للرئيس ترامب بالشفاء العاجل ولجميع المتأثرين بالحدث المروع اليوم".
وقال زوكربيرج: "هذا يوم حزن لبلدنا، العنف السياسي يقوض الديمقراطية ويجب إدانته دائمًا".
وأعرب سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة "أوبين أيه آي" المشغلة لتطبيق "شات جي بي تي": "سعيد للغاية لأن الرئيس ترامب آمن".
وأشاد جيف بيزوس، مؤسس أمازون، برباطة جأش ترامب خلال الحادث، قائلاً: "أظهر رئيسنا السابق نعمة وشجاعة هائلتين تحت النيران الحرفية الليلة".