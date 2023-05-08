تَصَدرتها دولة عربية.. لائحة الدول العشر الأكثر تضخمًا من حيث الغذاء عالميًّا

وقبل أيام -وفق "روسيا اليوم"- فقد أفاد البنك الدولي في تقرير، بأن لبنان سجل أعلى نسبة تضخم في أسعار الغذاء ضمن الترتيب ‏العالمي بنسبة بلغت 261% كنسبة تغير سنوية للفترة ‏الممتدة بين نهاية فبراير 2022، وحتى نهاية فبراير 2023.