يمكن إطالة عمرها أكثر.. نموذج تجريبي لبطارية تعمل 80 عامًا دون إعادة شحن

يُذكر أن مؤسسة "روس آتوم" النووية الحكومية كانت قد أعلنت في وقت سابق، أنه تم تصميم نموذج أوليّ لبطارية نووية مدعومة بعنصر نيكل- 63 القادر على العمل لمدة تصل إلى 100 عام؛ لكن نظرًا لارتفاع تكلفة النيكل- 63، لم يستمر العمل على تطوير هذا النموذج الأولي، ولم يبدأ إنتاجه التسلسلي بسبب التكلفة الباهظة؛ إذ يحتاج إنتاج الغرام الواحد من مكونات هذه البطارية إلى 4000 دولار.