بالفيديو والصور: مرحبًا بكم في عصر التجمُّد.. تسونامي ثلجي قاتل في هذه المدينة الأمريكية

بالفيديو والصور: مرحبًا بكم في عصر التجمُّد.. تسونامي ثلجي قاتل في هذه المدينة الأمريكية
الثلوج الكثيفة تغطي المنازل والشوارع، وتعمُّ الأرجاء.. هذا هو الحال في مدينة بوفالو في نيويورك إثر عاصفة صُنفت الأسوأ في التاريخ عشية عطلة الأعياد.
وأظهر عدد من مقاطع الفيديو الملتقطة حديثًا ارتفاع مستوى الثلوج بشدة؛ لتغطي المنازل والسيارات في الشوارع والطرقات، فيما ظهرت بوفالو من أعلى كما لو إنها دُفنت تحت الثلوج البيضاء.
وتسببت العاصفة في تجميد جهود الاستجابة لخدمات الطوارئ، وإغلاق مطار بوفالو حتى اليوم الاثنين، بعد أن بلغت مستويات الثلوج 43 بوصة، فيما قالت حاكمة نيويورك كاثي هوشول: "إن كل سيارة طوارئ تقريبًا في المدينة تقطعت بها السبل نتيجة للظروف المناخية".
وأحالت العاصفة الشتوية موسم الأعياد إلى كابوس؛ فقد أدت إلى إلغاء ما يناهز 3 آلاف رحلة طيران، وتعليق 6 آلاف أخرى، بينما انقطعت الكهرباء عن نحو 800 ألف شخص، وتركتهم في ظلام دامس، وبرد شديد.
ولم تكتفِ العاصفة الثلجية القاتلة بما أحدثته من شل لحركة الحياة في المدينة الأمريكية؛ إذ أدت كذلك إلى مصرع نحو 7 أشخاص، فيما ارتفعت حصيلة قتلى الطقس المتجمد عبر الولايات المتحدة إلى نحو 24 شخصًا.