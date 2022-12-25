بالفيديو والصور: مرحبًا بكم في عصر التجمُّد.. تسونامي ثلجي قاتل في هذه المدينة الأمريكية

وأحالت العاصفة الشتوية موسم الأعياد إلى كابوس؛ فقد أدت إلى إلغاء ما يناهز 3 آلاف رحلة طيران، وتعليق 6 آلاف أخرى، بينما انقطعت الكهرباء عن نحو 800 ألف شخص، وتركتهم في ظلام دامس، وبرد شديد.