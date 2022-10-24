فيديو مأساوي.. كيف تسبّب خطأ سائق في انهيار جسر بالفلبين؟

الحمولة الضخمة والثقيلة، أحد الأخطاء التي يرتكبها قائدو الشاحنات، خاصة عند مرورهم فوق الجسور أو تحت الجسور المعلقة، وهذا ما تسبّب في انهيار أحد الجسور بالفلبين.