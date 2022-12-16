يمني ذهب للشراء من البقالة لأولاده فحدث ما لم يتوقعه.. ما الذي قدمه له "الملك سلمان للإغاثة"؟

خرج محمد سعيد (50 عاماً) كعادته لشراء احتياجات أسرته من البقالة في محافظة عدن اليمنية، إلا أن ما حدث له في الدقائق التالية غير حياته للأبد!
هذه القصة التي دارت أحداثها عام 2015 تروي فصلاً من فصول معاناة اليمنيين، فقد خرج المواطن اليمني للشراء من البقالة إلا أنه اصطدم بلغم أرضي أدى إلى بتر ساقه اليمنى من فوق الركبة، وتسبب في عجزه عن الذهاب إلى عمله، وإعالة أسرته، وهو عائلها الوحيد، مما أدى إلى إصابته بحالة نفسية سيئة.
وعندما وجد صديق محمد المقرب كيف تدهورت حالته، قرر التدخل ومساعدة صديق عمره، فأخذه بيديه إلى مركز الأطراف الصناعية الذي يموله مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، فاستقبله القائمون على المركز، ووفروا له كل السبل الممكنة لعودته إلى سابق عهده، ووفروا له طرفاً صناعياً، ثم أخضعوه لإعادة تأهيل وتدريب على طريقة المشي بالطرف الصناعي؛ لضمان سلامته وسلاسة عملية المشي دون عوائق.
ووفقاً لما يذكره الموقع الإلكتروني لمركز الملك سلمان للإغاثة، فقد استطاع محمد العودة المشي، وأصبح قادراً على ممارسة نشاطات وأعمال حياته من جديد، والانخراط في مجتمعه بروح مفعمة بالحيوية، واستعادة روتين حياته السابق بلا عائق.
وتُعد الألغام الأرضية أكبر كابوس يواجهه المواطنون اليمنيون يومياً، فقد أودت بحياة الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ، كما تسببت بعاهات مستديمة للكثيرين، إضافة إلى الخسائر الاقتصادية الجمة للأفراد والمجتمع، وقد أنشأت المملكة العربية السعودية برنامج مسام لتطهير الأراضي اليمنية من ذلك الكابوس، وذلك استمراراً لجهود المملكة الخيرية والإنسانية إقليمياً وعالمياً.
واستطاع المشروع نزع نحو 1100 لغم خلال شهر سبتمبر 2022 فقط، فيما بلغ إجمالي ما تم نزعه نحو 360 ألف لغم منذ بداية المشروع في ديسمبر 2017.