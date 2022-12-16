يمني ذهب للشراء من البقالة لأولاده فحدث ما لم يتوقعه.. ما الذي قدمه له "الملك سلمان للإغاثة"؟

هذه القصة التي دارت أحداثها عام 2015 تروي فصلاً من فصول معاناة اليمنيين، فقد خرج المواطن اليمني للشراء من البقالة إلا أنه اصطدم بلغم أرضي أدى إلى بتر ساقه اليمنى من فوق الركبة، وتسبب في عجزه عن الذهاب إلى عمله، وإعالة أسرته، وهو عائلها الوحيد، مما أدى إلى إصابته بحالة نفسية سيئة.