اخترق سقف منزلها.. عائلة أمريكية تطالب "ناسا" بـ80 ألف دولار والسبب جسم فضائي!

ووفق "الفرنسية": أكدت "ناسا" بعد إجراء تحليل للجسم، أن مصدره شحنة بطاريات قديمة في محطة الفضاء الدولية، وهي نفايات تمّ إفراغها عام 2021، وأكدت الوكالة أنها ستعود إلى الأرض من دون التسبب "بأي خطر"، ولكن بدلًا من أن تتفكّك كما كان متوقعًا، "بقيت" القطعة على حالها لدى عودتها إلى الغلاف الجوي؛ وفقًا للوكالة.