رئيسها اُتهم بتضليل المستثمرين.. "أبل" تدفع 490 مليون دولار لتسوية دعوى جماعية

وقاد عملية التقاضي في دعوى الأوراق المالية، مجلس مقاطعة نورفولك بالمملكة المتحدة، والتي جاءت بعد تحذيرٍ نادرٍ وغير متوقع أصدرته «أبل»، حول مبيعاتها في الصين بشهر يناير 2019.. كان الإعلان الأول من نوعه في 16 عاماً، الذي أصدرته «أبل»، متوقعة تراجع الإيرادات؛ ما أدى إلى انخفاض أسهمها.