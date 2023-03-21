من أصل 137 بلدًا.. دولة عربية بقائمة الأقل سعادة

الطريق إلى السعادة مسدود

تضيف "الهواري" وهي خبيرة محلفة لدى المحاكم اللبنانية، أن تقرير السعادة العالمي لعام 2023، اعتمد على بيانات الأعوام الممتدة بين 2020 و2022، وخلال هذه السنوات تحديدًا، شَهِدَ لبنان العديد من الأزمات؛ أبرزها الانهيار الاقتصادي، وانفجار مرفأ بيروت، وصولًا إلى انهيار شبه كامل لبلدهم، وهذا ما وَلّد لديهم مشاعر مرتفعة من الحزن؛ لافتة إلى أن ما يزيد الأمور سوءًا في لبنان، هو أن الشعب بات يعتبر أن الطريق إلى السعادة شائك أو مسدود، وأنهم لا يملكون رفاهية الاختيار؛ وهذا ما أدى إلى ارتفاع نسبة الانتحار في البلاد في الأيام القليلة الماضية.