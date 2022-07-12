أول منعطف في معركة قانونية قادمة.. تويتر: قرار "ماسك" التخلي عن شراء الشركة باطل

وصف محامو شركة تويتر، قرار ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك، التخلي عن محاولته لشراء الشركة، بأنه "باطل" ويبدو أن موقع التواصل الاجتماعي يضع الأساس لمعركة قانونية مع الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، بعد أن أعلن أنه سينسحب من صفقة بقيمة 44 مليار دولار لشراء تويتر يوم الجمعة.