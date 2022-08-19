سقوط عدة قتلى وجرحى في فرنسا وإيطاليا والنمسا إثر عواصف عنيفة تضرب أوروبا

بدوره، قال وزير الداخلية الزائر جيرالد دارمانان، إن 350 شخصاً اعتبروا في عِداد المفقودين في مرحلة ما بسبب انقلاب قوارب التنزه أو انجرافها، لكن تمّ التأكد الآن من أنهم على قيد الحياة وبخير.