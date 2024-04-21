شاهد.. مصرع مشهورة "تيك توك" مصرية بحادث سير مروع

وأضاف التقرير: "كان قسم شرطة النزهة قد تلقى إخطارًا بسقوط سيارة من أعلى كوبري الحرفيين، فانتقل رجال الأمن وتبين من الفحص مصرع قائدة السيارة، وهي التيك توكر الشهيرة إسراء روكا، وتبين أن عجلة القيادة قد اختلت في يدها، لتسقط بسيارتها من أعلى الكوبري وتلقى مصرعها في الحال، وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق".