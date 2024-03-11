فيديو الشجاعة والذكاء.. صبي ينجو من نمر ويحبس الوحش في غرفة

وما إن دخل الوحش إلى الغرفة، حتى تصرف الصبي بذكاء وشجاعة وسرعة بديهة، حيث فصل الهاتف عن الشاحن، وغادر مقعده بهدوء شديد، قبل أن يخرج من باب الغرفة القريب، ويحكم غلقه من الخارج.