فيديو الشجاعة والذكاء.. صبي ينجو من نمر ويحبس الوحش في غرفة

كشف فيديو عن اللحظة المروعة التي نجا فيها صبي صغير من كارثة مميتة في الهند، بفضل شجاعته وذكائه وسرعة تصرفه.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث صباح الثلاثاء الماضي في غرفة حارس أمن بقاعة أفراح في منطقة ناشيك بولاية ماهاراشترا غربي الهند، حين كان الصبي موهيت أهير ( 12 عامًا)، يسترخي ويتصفح هاتفه بشكل عرضي عندما دخل نمر إلى الغرفة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو اللحظة التي قام فيها "موهيت" بهروبه الذكي، وأثنى عليه المشاهدون.
ويظهر الفيديو الصبي وهو جالس على المقعد المواجه لباب الغرفة ومنهمك في هاتفه وهو موضوع على الشاحن.
ولكن في تحول صادم للأحداث، يدخل نمر مرقط ضخم إلى الغرفة ويسير في طريقه دون أن يلاحظ الصبي المذهول الجالس بجوار الباب.
وما إن دخل الوحش إلى الغرفة، حتى تصرف الصبي بذكاء وشجاعة وسرعة بديهة، حيث فصل الهاتف عن الشاحن، وغادر مقعده بهدوء شديد، قبل أن يخرج من باب الغرفة القريب، ويحكم غلقه من الخارج.
وتقول الصحيفة، حتى تحت ضغط الموقف، تذكر "موهيت" إحضار هاتفه معه عندما هرب.
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا" عن الصبي "موهيت"، قوله: "كان النمر قريبًا جدًا. لم يكن هناك أي مسافة بيني وبينه.. كنت خائفًا، لكنني نزلت بهدوء من على المقعد وتسللت خارج المكتب.. وأغلقت الباب خلفي".
وحسب "تايمز أوف إنديا"، أصيب صاحب قاعة الزفاف، أنيل باوار، بالذهول من تفكير "موهيت" السريع وأشاد بالتزامه بالهدوء الشديد.
وتم رصد النمر البالغ من العمر خمس سنوات في وقت سابق من اليوم، وكان مسؤولو الشرطة والغابات يبحثون عنه.
وقال والد "موهيت"، الذي يعمل حارس أمن في قاعة الزفاف، أنه قام بحبس النمر في مكتبه، والاتصال بالسلطات فورًا.
وحسب تقارير محلية، ظل النمر في الغرفة، حتى قام مسؤولو إدارة الغابات بتخديره وإعادته إلى بيئته الطبيعية دون أن يصاب بأذى.
ويظهر الفيديو النمر المرقط مستلقيًا على أرضية المكتب خلف كرسي قبل أن يحمله مسؤولو إدارة الغابات.