في خضم أزمتهم الإنسانية.. سيدات غزة يتغلبن على أزمة حفاضات الأطفال.. وهذه طريقتهن

وقبل أيام قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن الحالة في غزة تشكل "جرحًا نازفًا في ضميرنا الجماعي، يهدد المنطقة برمتها"، كما عبَّر عن الانزعاج بشكل خاص إزاء التقارير التي تفيد بأن الجيش الإسرائيلي يعتزم التركيز في المرحلة التالية على رفح التي فر إليها مئات الآلاف من الفلسطينيين في بحث يائس عن الأمان.