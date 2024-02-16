في خضم أزمتهم الإنسانية.. سيدات غزة يتغلبن على أزمة حفاضات الأطفال.. وهذه طريقتهن

تجلس مجموعة من السيدات على ماكينات خياطة بدائية؛ لتحيك حفاضات الأطفال، فيما تقوم أخريات بتغليفها وتعبئتها وتجهيزها للتوزيع والاستخدام.. هكذا تغلبت سيدات غزة على أزمة نقص حفاضات الأطفال ضمن جملة أزمات يعيشها القطاع تحت وطأة الحرب الإسرائيلية الغاشمة.
ويوثق مقطع فيديو للصحفي الفلسطيني حسن إصليح تجهيز هؤلاء السيدات الإنتاج البديل للحفاضات في ورشة صغيرة في رفح جنوب غزة، يعملن فيها على مدار اليوم لتوفير احتياجات الرضع والأطفال، وذلك في ظل نقص أو عدم توافر الحفاضات التجارية شائعة الاستخدام في غزة.
ويعاني القطاع بأكمله من كارثة إنسانية، تتمثل في نقص الغذاء والدواء والماء النظيف، فيما يعيش النازحون في ظروف معيشية مزرية، وخيام متكدسة بالبشر.
ويتكدس نحو مليون ونصف المليون نازح في رفح التي تقع على الحدود المصرية، من أصل نحو مليونين، هم إجمالي سكان غزة، ويخشى مئات الآلاف من هؤلاء النازحين من خطر الموت الذي يتهددهم في ظل التهديد الإسرائيلي باجتياح المدينة الحدودية.
وتضاعف عدد سكان رفح نحو 5 مرات منذ بدء الهجوم العسكري الإسرائيلي الجوي والبري والبحري، ومع فرار الناس من القصف، بموجب أوامر الإخلاء.
وقبل أيام قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن الحالة في غزة تشكل "جرحًا نازفًا في ضميرنا الجماعي، يهدد المنطقة برمتها"، كما عبَّر عن الانزعاج بشكل خاص إزاء التقارير التي تفيد بأن الجيش الإسرائيلي يعتزم التركيز في المرحلة التالية على رفح التي فر إليها مئات الآلاف من الفلسطينيين في بحث يائس عن الأمان.
وحذَّر الأمين العام من أن مثل هذا الإجراء من شأنه أن يفاقم الكابوس الإنساني بشكل كبير مع عواقب إقليمية كبيرة.