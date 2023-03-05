"اهربوا من الفصل بسرعة".. هذا ما شاهدته معلمة خلف حقيبة طالب وضربها بصدمة

لحسن الحظ لم يصب أحد بأذى في الحادث

وحسب موسوعة "ويكيبيديا"، فالثعبان الأسود ذو البطن أحمر، هو نوع من الثعابين السامة، موطنها أستراليا، وهو أحد أكثر الثعابين شيوعًا في شرق أستراليا. يبلغ متوسط طوله حوالي 1.25 متر، وله أجزاء علوية سوداء لامعة وجوانب حمراء أو برتقالية زاهية، وبطن أحمر باهت أو وردي. وهذا النوع من الثعابين ليست عدوانية وتتراجع عمومًا عن المواجهات البشرية، ولكنها يمكن أن تهاجم إذا تم استفزازها. على الرغم من أن سمها يمكن أن يسبب مرضًا خطيرًا، إلا أنه لم يتم تسجيل أي وفيات من لدغته، يحتوي السم على سموم عصبية، وسموم عضلية، ومخثرات وله خصائص تحلل الدم. يمكن أن يفقد الضحايا أيضًا حاسة الشم.