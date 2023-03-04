"الوضع مأساوي".. فيضانات ماليزيا تجلي 40 ألف شخص

قال مسؤولون في ماليزيا، يوم السبت: إن فيضانات ناجمة عن سقوط الأمطار الغزيرة لأيام أجبرت 40 ألف شخص على الفرار من منازلهم في ولاية جوهور في جنوب البلاد على الحدود مع سنغافورة، وإن أربعة على الأقل لقوا حتفهم خلال الأسبوع الماضي.