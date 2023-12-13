أراد أن يضع سيارته في الجراج.. فيديو مروع يكشف أين انتهى بها

وحسب تقارير محلية، فإن السائق المحظوظ، الذي يدعى إيفجيني شامكو (40 عامًا) لم يُصَب في الحادث، وقال أحد الشهود: "جاءت سيارة الإسعاف، لكنها لم تنقله إلى المستشفى، واكتفت بفحصه في مكان الحادث، وغادرت".