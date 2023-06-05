أطلق عليه النار من مسافة قريبة.. الاحتلال يقتل طفلاً في الثالثة من عمره

تُوفي طفل فلسطيني في الثالثة من عمره متأثرًا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي، بحسب ما ذكر مسؤولون صحيون فلسطينيون وإسرائيليون اليوم الاثنين.
وأوضح هيثم التميمي، والد الطفل محمد، أنه كان يقود السيارة برفقة طفله لزيارة أقاربهما في الأول من يونيو (حزيران)، عندما تعرضا لإطلاق نار من جنود كانوا على مسافة قريبة؛ فأُصيب الطفل بجروح خطيرة، وتعرَّض لإصابة في الكتف، وفقًا لـ"رويترز".
في السياق نفسه، أكد مستشفى شيبا في إسرائيل وفاة الطفل "رغم الجهود الكبيرة التي بذلها الفريق الطبي".
وكان جيش الاحتلال قد ذكر الخميس الماضي أن جنودًا أطلقوا النار عندما فتح مسلحان فلسطينيان النار على مستوطنة حلميش بالقرب من رام الله في الضفة الغربية.