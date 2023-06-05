أطلق عليه النار من مسافة قريبة.. الاحتلال يقتل طفلاً في الثالثة من عمره

وأوضح هيثم التميمي، والد الطفل محمد، أنه كان يقود السيارة برفقة طفله لزيارة أقاربهما في الأول من يونيو (حزيران)، عندما تعرضا لإطلاق نار من جنود كانوا على مسافة قريبة؛ فأُصيب الطفل بجروح خطيرة، وتعرَّض لإصابة في الكتف، وفقًا لـ"رويترز".