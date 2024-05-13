بوثائق أول كأس عالم ومقتنيات للكرة الخليجية منذ 70 عاماً.. كويتي يحوّل منزله إلى متحف رياضي

عندما ضاع حلمه بتأسيس متحف رياضي بعد الغزو العراقي عام 1990، لم يتغلغل اليأس لدى المؤرخ الكويتي، حسين البلوشي؛ بعد أن ضاعت كل ممتلكاته من جرّاء الحرب، وبعد تحرير الكويت في فبراير 1991، بدأ البلوشي رحلة جديدة بهدف تحويل منزله إلى متحف رياضي حتى تمكن اليوم من بلوغ حلم الطفولة.