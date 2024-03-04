قدّم لها عرض زواج على الهواء.. شاهد ما فعلته مطربة بمذيع باكستاني

انتشر مقطع فيديو صادم لمطربة باكستانية تنهال على الهواء مباشرة ضرباً على مقدم برنامج جماهيري شهير. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو مع تعليقات متضامنة وأخرى ناقدة لهذا التصرف المبالغ به.
وحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، ففي تحول مفاجئ للأحداث في برنامج "الطلب العام - Public Demand"، الذي يتم بثه على الهواء المباشر وجدت المطربة الباكستانية شازيا منظور نفسها في حوار ساخن مع المضيف والممثل الكوميدي شيري نانها.
وبدأت الواقعة عندما أدلى الممثل الكوميدي "نانها" بملاحظة عابرة حول شهر عسل افتراضي، ما أثار مواجهة غير متوقعة، وقال نانها مازحًا "شازيا، سآخذك مباشرة إلى مونت كارلو لقضاء شهر العسل بعد زواجنا. هل تخبريني على أي درجة طيران ترغبين في السفر؟".
وأثار هذا العرض غضب المطربة "منظور"، ما أدى إلى وقوفها فوراً والهجوم على المذيع، حيث انهالت عليه بالصفع والضرب، وأعربت "منظور" عن استيائها، ووبخت نانها على تصريحاته غير اللائقة، قائلة: "آخر مرة تصرفت بشكل مشابه، مررت لك الأمر على أنه مقلب، لكن هذه المرة أنا جادة. هل هذه هي الطريقة التي تخاطب بها النساء؟ أنت تتحدث عن شهر العسل ؟!".
وعقب ذلك غادرت منصور الاستديو معلنة رفضها متابعة المشاركة في البرنامج.