قدّم لها عرض زواج على الهواء.. شاهد ما فعلته مطربة بمذيع باكستاني

وأثار هذا العرض غضب المطربة "منظور"، ما أدى إلى وقوفها فوراً والهجوم على المذيع، حيث انهالت عليه بالصفع والضرب، وأعربت "منظور" عن استيائها، ووبخت نانها على تصريحاته غير اللائقة، قائلة: "آخر مرة تصرفت بشكل مشابه، مررت لك الأمر على أنه مقلب، لكن هذه المرة أنا جادة. هل هذه هي الطريقة التي تخاطب بها النساء؟ أنت تتحدث عن شهر العسل ؟!".