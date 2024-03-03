فيديو يُدمي القلب.. طفل من غزة سارَ 12 كم حافي القدمين بحثًا عن الطحين وهذه هي النهاية

وبيّن الطفل أنه سار على قدميه بدون حذاء من مسافة قدّرها مُوَثِّق الفيديو بأكثر من 12 كيلومترًا بحثًا عن الطحين، دون جدوى؛ مشيرًا إلى أنه لا يوجد لدى أسرته أي طعام.