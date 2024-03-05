والداه وجده و18 ساعة.. نجاح أول زراعة متزامنة في العالم لرئتي طفل وكبده

وقد استمرت العملية التي أجريت في شهر نوفمبر عام 2023 وشارك فيها أكثر من 30 طبيبًا ومختصًا في مجال الطب، 18 ساعة واعتبرت ناجحة، وفق ما نقلت "روسيا اليوم".