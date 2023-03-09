"الأرصاد" تنبه 7 مناطق: أمطار غزيرة ورياح وأتربة مثارة مع شبه انعدام للرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق القصيم وعسير وجازان ونجران والمدينة المنورة والشرقية والرياض.
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة القصيم تشهد أمطارًا متوسطة ورياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الأٍسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة ورياض الخبراء، وتستمر بعض الحالات حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا غزيرة وسيولاً وتساقط البرد مع شبه انعدام للرؤية، وتشمل الحالة البرك والقحمة، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.، فيما تشهد المنطقة ضبابًا كثيفًا على أبها والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وظهران الجنوب ومحايل حتى الساعة التاسعة صباحًا.
ونبه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا غزيرة وسيولاً وتساقط البرد مع شبه انعدام للرؤية، وتشمل الحالة جازان وفرسان والحرث والدائر والريث والعيدابي والفطيحة وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والدرب والطوال وبيش وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة نجران أمطارًا متوسطة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة شرورة وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى منتصف ليل الجمعة والسبت، فيما تشهد شرورة رياحًا نشطة وأتربة مثارة حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الحتاكية والمهد، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة.
وتشهد المنطقة الشرقية رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الأحساء وبقيق والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة.
وكذلك تشهد منطقة الرياض رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وحريملاء وحوطة بني تميم وضرما ومرات والأفلاج والسليل ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء والدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الجمعة، فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة على الحريق والخرج وحوطة بني تميم حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.