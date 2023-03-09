"الأرصاد" تنبه 7 مناطق: أمطار غزيرة ورياح وأتربة مثارة مع شبه انعدام للرؤية

وكذلك تشهد منطقة الرياض رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وحريملاء وحوطة بني تميم وضرما ومرات والأفلاج والسليل ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء والدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الجمعة، فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة على الحريق والخرج وحوطة بني تميم حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.