مع تزايد الحوادث.. تدابير المدارس وأولياء الأمور بأمريكا تصل لحقائب ظهر مضادة للرصاص

غيّر العنف المسلح الحياة اليومية داخل الفصل الدراسي وخارجه في المجتمع الأمريكي، مع تخصيص مزيدٍ من الوقت والموارد للتحضير لأسوأ السيناريوهات.
ومع تزايد عدد حوادث إطلاق النار في المدارس والافتقار إلى تشريعات للحد من العنف المسلح، تحاول المدارس وأولياء الأمور أخذ تدابير السلامة بأيديهم.
ويستثمر بعض المناطق التعليمية في تدابير السلامة الإضافية، مثل نوافذ الطوارئ التي يسهل الخروج منها، ويضيف بعض الآباء حقائب ظهر مضادة للرصاص، إلى قوائم التسوّق الخاصة بأطفالهم للعودة إلى المدرسة.
وهذا العام وفق "سي إن إن"، تمّ الإبلاغ عمّا لا يقل عن 37 حادث إطلاق نار في حرم مدارس من الروضة إلى الصف الثاني عشر، اعتبارًا من 19 سبتمبر. وكان هناك ما لا يقل عن 16 حادث إطلاق نار آخر في حرم جامعات وكليات.