مع تزايد الحوادث.. تدابير المدارس وأولياء الأمور بأمريكا تصل لحقائب ظهر مضادة للرصاص

وهذا العام وفق "سي إن إن"، تمّ الإبلاغ عمّا لا يقل عن 37 حادث إطلاق نار في حرم مدارس من الروضة إلى الصف الثاني عشر، اعتبارًا من 19 سبتمبر. وكان هناك ما لا يقل عن 16 حادث إطلاق نار آخر في حرم جامعات وكليات.