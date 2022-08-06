"محاكمة أغنى رجل في العالم" تتهيّأ.. "ماسك" يتشرط على "تويتر"!

وقالت "تويتر" في إفصاح يوم الخميس: "وفقًا لقول لماسك فقد تعرّض هو -الملياردير المؤسس للعديد من الشركات ويقدم له المشورة العديد من المصرفيين والمحامين في وول ستريت- للخداع من تويتر لتوقيع اتفاقية دمج بقيمة 44 مليار دولار. هذه الرواية غير قابلة للتصديق ومخالفة للحقيقة كما تبدو".