ارتفاع عدد العاطلين بـ"إسرائيل" منذ بدء عدوانها على غزة بنسبة 460%

كشفت دائرة التوظيف الإسرائيلية عن ارتفاع حادّ في عدد المسجلين كعاطلين عن العمل خلال أكتوبر الماضي، بالتزامن مع بداية عدوانها على قطاع غزة الذي يدخل شهره الثاني.
ووفق التقرير الشهري لدائرة التوظيف، نشرت تفاصيله صحيفة "غلوبس" المختصة بالاقتصاد الإسرائيلي، الأربعاء، فإن 70 ألف طلب تسجيل تقدم به إسرائيليون كعاطلين عن العمل في أكتوبر الماضي.
ويرتفع هذا الرقم بنسبة 460 بالمائة على أساس شهري، صعودًا من 12.5 ألف طلب جرى تسجيله في سبتمبر السابق له.
وكان من بين هؤلاء 42.4 ألف عامل في إجازة غير مدفوعة الأجر غير محددة المدة، أي 60.3 بالمائة من المسجلين الجدد.
ووفق "سكاي نيوز عربية" تحصي دائرة التوظيف، عدد الباحثين عن عمل الذين يسجلون لديها كل شهر، وتحلل الأرقام لمعرفة قوة سوق العمل وقدرتها على خلق وظائف من عدمه.