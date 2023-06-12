مفاجأة "مرعبة" في حمام سباحة.. وفيديو يرصد لحظة اصطياد الكائن العملاق

وأضاف هاردويك: "من أصعب الأمور التي يمكن أن يواجهها من يمسك التماسيح انزلاقها بسبب الماء. وصل التمساح إلى بركة السباحة عن طريق فجوة في الفناء الخلفي للمنزل؛ إذ تسلل من إحدى القنوات المائية".