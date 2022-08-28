فيديو غريب.. رجل يصفع موظفة هندية ورَدٌّ أشد من المرأة عليه

ودار الحوار بين الموظفة والرجل كالآتي: "قال إنه مواطن محلي، قالت لكني لا أعرفك، ثم ذهبت وأبلغت المشرف، سألت المشرف إذا كان يعرف الرجل، فقال لا، ثم نزل الرجل من سيارته متوجهًا للموظفة، وقام بالإساءة لها وضربها".