فيديو غريب.. رجل يصفع موظفة هندية ورَدٌّ أشد من المرأة عليه

فيديو غريب.. رجل يصفع موظفة هندية ورَدٌّ أشد من المرأة عليه
انتشر مقطع فيديو لواقعة في ولاية ماديا براديش بالهند؛ حيث صفع رجل موظفة، بعد أن رفضت السماح له بالذهاب دون دفع الضريبة؛ لكن جاء رد المرأة شديدًا على الرجل.
ويُظهر الفيديو الذي بثته صحيفة "إنديا تايمز"، الرجل وهو يسير غاضبًا باتجاه كشك تحصيل الرسوم، ويبدأ في الشجار مع المرأة ويصفعها على وجهها؛ لكن المرأة لم تنزعج؛ بل حملت حذاءها وانهالت به ضربًا على الرجل انتقامًا منه، وبعدها حاول الناس وقف المضاربة بينهما.
وحسب الصحيفة، كان الرجل يقود سيارته، وليس لديه المحفظة الإلكترونية التي من المقرر أن يُسدد بها الرسوم، والتي تخصم تلقائيًّا رسوم المرور من محفظته عبر الإنترنت؛ حيث طالب بإعفائه من دفع رسوم المرور.
ودار الحوار بين الموظفة والرجل كالآتي: "قال إنه مواطن محلي، قالت لكني لا أعرفك، ثم ذهبت وأبلغت المشرف، سألت المشرف إذا كان يعرف الرجل، فقال لا، ثم نزل الرجل من سيارته متوجهًا للموظفة، وقام بالإساءة لها وضربها".
ورفعت الموظفة دعوى ضد الرجل، ولكن لم يتم القبض عليه بعد، وتم تسجيل القضية، وقال رامكومار راغوفانشي المسؤول عن مركز الشرطة المحلي: "يجب تضمين المزيد من القوانين والقواعد لحماية المرأة في هذه الحالات".