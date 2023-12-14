"مأزق صورة وهاتف السنوار".. "حماس" تقذف مندوب إسرائيل الأممي للسخرية القاتلة!

ونشرت الصحيفة نص إحدى الرسائل التي بدأت بشكل بريء -بحسب وصفها- والتي كتب فيها: "مرحبًا، لماذا حاولت أن تقول إن هذا رقم قائدنا" ومن ثم تغيرت اللهجة إلى تهديد بالقول: "يمكننا قتلك أنت وعائلتك قريبًا"؛ وفق ما نقلته "روسيا اليوم".