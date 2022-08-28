"الصورة الأخيرة قبل ما نموت".. شاهد فنانًا ليبيًّا يوثق مقتله في طرابلس

وحسب "سكاي نيوز عربية"، ففي أثناء تصويره للأحداث، نطق "بركة" بكلماته الأخيرة: "الصورة.. الصورة الأخيرة قبل ما نموت"، وبدا أنه لم يكن يمزح؛ لكن كان استشعارًا لخطر يداهمه؛ حيث ظهر محاصرًا بين جانبين، ولا يستطيع التحرك، وبدا صوت الرصاص قريبًا منه للغاية.