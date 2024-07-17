"موردون وشركات وركاب": أزمة انفجار باب طائرة "بوينج" تؤثر على صناعة الطيران العالمية

وأشارت "بوينج" إلى تعليقات أدلى بها أحد المسؤولين التنفيذيين في وقت سابق، وصفت الوضع بأنه صعب، لكنها أعلنت أن جهود الشركة لتحسين الجودة تؤتي ثمارها مع تحسن عمليات المصنع.. وتتوقع بوينج العودة إلى معدل إنتاج "ماكس" شهريًا في النصف الثاني من العام.

وتحت ضغط من الجهات التنظيمية، تعهدت "بوينج" بإعطاء الأولوية للسلامة على السرعة؛ ما أدى إلى إبطاء إنتاج طائراتها؛ فلقد سلمت 175 طائرة في النصف الأول من عام 2024، بانخفاض قدره 34% عن العام السابق، و46% أقل من منافستها الأوروبية "إيرباص"، التي سلمتها للعملاء، وتسبب تأخير التحميل التدريجي في انتظار بعض الموردين للاستفادة من استثماراتهم.