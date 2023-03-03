غضب في اليونان بعد حادث القطارين وإقرار بفشل مزمن في السكك الحديدية

تصاعدت الاحتجاجات والغضب الشعبي في اليونان، تنديدًا بحادث التصادم الكارثي الذي وقع بين قطارين قبل ثلاثة أيام، وأوقع 57 قتيلًا على الأقل. وخرجت مظاهرات مساء الخميس وسط شلل في حركة النقل بالسكك الحديدية. من جهتها اعترفت الحكومة بفشل "مزمن" في السكك الحديدية.