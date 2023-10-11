"لا يوجد مكان آمن نذهب إليه".. غزة تواجه أزمة إنسانية "عميقة"

وينقل موقع "الحرة" عن نادين عبداللطيف، البالغة 13 عامًا، وهي من سكان حي الرمال بمدينة غزة، أن جيرانها وأقاربها طلبوا منها وعائلتها المغادرة يوم الاثنين بعد أن قالت "إسرائيل" إنها ستستهدف المنطقة؛ لكنهم قرروا البقاء لأنه "ليس لديهم مكان آمن يذهبون إليه"؛ على حد قولها لشبكة "سي إن إن" الإخبارية.