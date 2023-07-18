بناء مسجد ضخم في أحد أشهر المجمعات الترفيهية في لندن

والملياردير آصف عزيز (56 عامًا) رجل أعمال معروف باسم "السيد ويست إند"، في إشارة للمنطقة التي يركّز استثماراته العقارية فيها بوسط العاصمة البريطانية، هو مالك مبنى Trocadero الشهير كمركز ترفيه وتسوق بين ساحة بيكاديلي وحي "سوهو" بوسط لندن، وقد حصل على إذن بتحويل قسم منه إلى "مركز إسلامي" يضم مسجدًا يسع 390 مصليًا.