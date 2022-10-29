أهم الفيتامينات المرتبط نقصها بزيادة تساقط الشعر في الخريف

يفقد الإنسان العادي ما بين 50 - 100 شعرة يومياً، إلا أننا نلاحظ زيادة في تساقط الشعر خلال أوقات معينة من العام، وخاصة في الخريف، فلماذا نفقد مزيداً من الشعر أثناء فصل الخريف أكثر من أي موسم آخر؟ وما علاقة نقص بعض الفيتامينات بزيادة تساقط الشعر؟
لا يوجد تفسير علمي دقيق لتساقط مزيدٍ من الشعر في الخريف مقارنة بالمواسم الأخرى، لكن هناك عديداً من النظريات حول هذا الموضوع، أبرزها:
يعتقد بعض الخبراء أننا بحاجة إلى مزيدٍ من الشعر في الصيف لحمايتنا من أشعة الشمس المباشرة، ونميل إلى التخلص منه في بداية الخريف.
الإجهاد الذي نعانيه بعد فصل الصيف وانتهاء موسم العطلات يسهم في زيادة تساقط الشعر.
نقص أشعة الشمس أثناء الخريف يؤثر في الهرمونات المسؤولة عن نمو الشعر.
برودة الطقس تتسبّب في سوء سريان الدم في فروة الرأس، وبالتالي لا يتم إمداد جذور الشعر بالعناصر المغذية بشكلٍ جيد، ما يؤدي إلى تساقط الشعر.
يلجأ البعض عند ملاحظة زيادة في تساقط الشعر، بالعناية بخصلات الشعر من الخارج، على اعتبار أن مستحضرات العناية بالشعر أقصر الطرق للتخلص من الشعر المتساقط، إلا أن قوة وكثافة الشعر تبدآن من النظام الغذائي؛ نظراً لوجود عديد من الفيتامينات التي يرتبط نقصها بترقق الشعر، إليك أهم هذه الفيتامينات والمعادن، وفقا لخبراء الصحة على موقع "هيلث لاين":
فيتامين ب
هناك ارتباط وثيق بين نقص مستوى فيتامين ب بأنواعه المختلفة، وبين زيادة احتمال الإصابة بتساقط الشعر، لهذا السبب يتصدّر البيوتين قائمة أفضل الفيتامينات التي تعزّز نمو الشعر، كما يحرص الأطباء على تضمين فيتامين ب 12، وفيتامين ب 2 في النظام الغذائي للسيدات اللاتي يعانين تساقط الشعر.
فيتامين د
يعتقد البعض أن أعراض نقص فيتامين د تقتصر على صحة العظام فحسب، لكن هناك عديداً من الأبحاث التي ربطت بين نقص مستوى فيتامين د، وبين تساقط الشعر، خاصةً لدى السيدات اللاتي لا يتعرّضن إلى أشعة الشمس بشكلٍ كافٍ.
فيتامين سي
يتمتع فيتامين سي بخصائص فريدة مضادة للأكسدة، الأمر الذي يجعله من أهم الفيتامينات التي تعزّز صحة الشعر، كما أنه يسهم في تخليق الكولاجين المسؤول عن بنية الشعر، إلى جانب دوره في امتصاص الحديد، وحماية الشعر من العوامل البيئية الضارة التي تسبّب التساقط.
الزنك
يعد الزنك من أهم المعادن الحيوية التي تعزّز نمو الشعر، وتمنحه مظهراً صحياً، ومن الملاحظ أن النقص الشديد في مستوى الزنك في الجسم يؤدي إلى ترقق الشعر وتساقطه، لذا تحتوي معظم المكملات الغذائية التي تساعد على علاج تساقط الشعر على الزنك بتركيزات مختلفة.
الحديد
يعد فقر الدم أو نقص الحديد من أكثر أنواع أمراض سوء التغذية شيوعاً، خاصةً بين السيدات، لهذا السبب ينبغي التركيز على تناول المصادر الطبيعية للحديد؛ مثل: اللحوم الحمراء، والخضراوات الورقية، والبقوليات، وتناول المكملات الغذائية التي تحتوي على الحديد عند الإصابة بالأنيميا؛ نظراً لارتباط نقص الحديد بتساقط الشعر.