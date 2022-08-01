"أعز الولد".. سقط الطفل في بئر الصرف.. شاهد ما فعلته الجدة وأذهل الجميع

والتقطت كاميرا مراقبة منزلية ما قام به الطفل، حين رفع الغطاء الخشبي للبئر، وسقط في الفتحة مباشرة، ولم تمضِ إلا ثوانٍ قليلة حتى جاءت امرأة عجوز، وقفزت داخل بئر الصرف دون تردد، وتَبِعها أربعة من الجيران الذين أحاطوا بالبئر.