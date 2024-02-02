تراجع أسعار الأغذية في العالم بمعدل سنوي إلى "10.4%"

في المقابل أشارت "الفاو" إلى ارتفاع أسعار الأرز بنسبة "1.2%"؛ ما "يعكس طلبًا قويًّا على أرز إنديكا العالي النوعية من تايلاند وباكستان، وشراء إندونيسيا كميات إضافية".