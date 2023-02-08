فيديو "نهاية المشهد".. تركي يوثق لحظة انهيار منزل وهو بداخله

ووفق "الحرة" يُسمع في الفيديو صوت رجل داخل منزل وهو يتحدث إلى الكاميرا بتوتر شديد، وفي ثوانٍ معدودة، يُسمع صوت ارتطام شديد، وتختفي معالم المكان، وينتهي المشهد عند هذا الحد.