فيديو "نهاية المشهد".. تركي يوثق لحظة انهيار منزل وهو بداخله

وثق أحد متضرري الزلزال في تركيا لحظة انهيار مبنى سكني كان موجودًا بداخله، لحظة وقوع الانهيار، الاثنين الماضي، وفق مقطع متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفق "الحرة" يُسمع في الفيديو صوت رجل داخل منزل وهو يتحدث إلى الكاميرا بتوتر شديد، وفي ثوانٍ معدودة، يُسمع صوت ارتطام شديد، وتختفي معالم المكان، وينتهي المشهد عند هذا الحد.
وارتفعت حصيلة قتلى الزلزال في تركيا وسوريا إلى أكثر من 11200، الأربعاء، حسب ما أظهرت أرقام رسمية، فيما لا يزال عناصر الإنقاذ يحاولون العثور على ناجين عالقين تحت الأنقاض، وفق "فرانس برس".
وقال مسؤولون وعاملون طبيون: إن 8574 شخصًا قضوا في تركيا، و2662 في سوريا، مما يرفع حصيلة القتلى الإجمالية إلى 11236.
وتقول السلطات التركية: إن نحو 13.5 مليون شخص تضرروا في منطقة على مساحة نحو 450 كيلومترًا من أضنة غربًا إلى ديار بكر شرقًا.