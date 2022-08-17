كم طفلًا للأسرة؟.. "بوتين" يعلن عن جائزة للنساء الأكثر إنجابًا في روسيا

وحصلت أكثر من 400 ألف امرأة على الجائزة قبل إلغائها عقب انهيار الاتحاد السوفيتي، عام 1991؛ وفقًا لـ"التايمز".

حوافز إضافية للأب

وأعلن بوتين أيضًا أن الحاصلين على جائزة "وسام المجد الأبوي"، سيحصلون على حوافز إضافية تصل إلى 700 ألف روبل، حسب الصحيفة البريطانية.