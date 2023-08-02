عذبوها وباعوها لرجل مسنّ قبل أن تهرب.. فيديو يكشف مأساة الطفلة اليمنية "علا"

من التعذيب إلى البيع كـ"جارية"

وحسب تقرير مصوّر لقناة "العربية": تعرّضت الطفلة اليمنية علا، ابنة الـ11 عامًا، للتعذيب على يد والدها وزوجته، قبل أن يعطيها لأخته وزوجها؛ حتى تخدمهما في منزلهما، لكن العمة وزوجها قرّرا بيع الطفلة لرجل مسنّ يعيش في نفس المنطقة التي يقطنونها في محافظة ريمة، التابعة لسيطرة الحوثيين، غربي البلاد، وكان ثمن الطفلة المباعة 200 ألف ريال يمني.