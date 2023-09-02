الصين تصدر إنذارين لمواجهة الكوارث في المناطق المتضرّرة من الأمطار الغزيرة

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن وزارة الموارد الطبيعية الصينية، وهيئة الأرصاد الجوية الصينية؛ أصدرت السلطات إنذارًا باللون البرتقالي لمواجهة الكوارث الجيولوجية في جنوبي مقاطعة قوانغدونغ في جنوبي الصين في الفترة ما بين الساعة الثامنة مساء الجمعة وحتى الساعة الثامنة مساء اليوم، محذرة من خلال إصدار إنذار باللون الأصفر من مخاطر حدوث كوارث جيولوجية ناجمة عن تساقط الأمطار في أجزاء من مقاطعات فوجيان، وقوانغدونغ ويوننان.