بعد 33 عامًا من خطأ المستشفى.. إيطالية تكتشف حقيقة عائلتها بصورة على مواقع التواصل

وشدد المحامي على أن موكلته قد عانت طفولة "مروعة"؛ فقد هجر والدها "العنيف" الأسرة، قبل أن تتخلى عنها والدتها أيضًا، بعد أن تركتها في عهدة جديْها لرعايتهما، واللذيْن أرسلاها بدورهما إلى دار رعاية، قبل أن تتبناها عائلة أخرى بعد أن بلغت الخامسة عشرة من عمرها.